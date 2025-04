Agencias de Baleares no prevén una gran movilización de fieles a Roma por los precios de los vuelos y los hoteles

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de viajes de Baleares no prevén una gran movilización de fieles hacia Roma para asistir a los funerales del Papa Francisco en el Vaticano, principalmente por los elevados precios de los vuelos y los hoteles.

El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol, ha explicado en declaraciones a Europa Press que, de momento, no se ha detectado especial interés por viajar a la capital italiana en los próximos días.

Según Fiol, no se espera una especial demanda de viajes de última hora para asistir al funeral del pontífice, previsto para el sábado, por lo elevado de los precios de los vuelos a Roma y por la falta de alojamiento, que también incrementará las tarifas. Ya sucedió algo parecido con los viajes al Reino Unido cuando murió la reina Isabel y se organizaron sus exequias, ha recordado.

"Habrá devotos que vayan, pero muy pocos. La gente no se puede permitir ir de hoy para mañana porque el vuelo, aunque haya directo a Roma, ya no será barato, y luego no habrá alojamiento a un precio razonable. No creo que muchos se aventuren", ha indicado.

Además, el presidente de las agencias de viajes ha añadido como otra circunstancia el hecho de que la muerte del Papa y su funeral hayan coincidido en una semana de vacaciones. "El que podría viajar, seguramente ya lo esté haciendo", ha apuntado.

En las últimas horas, Aviba tampoco ha constatado la voluntad de parroquias o congregaciones de organizar viajes a Roma, aunque si la demanda crece siempre existe la posibilidad de fletar aviones.