Las agresiones al personal de los centros sanitarios de Baleares superaron las 1.400 el año pasado

Archivo - Personal se concentra frente al Hospital Meixoeiro, a 14 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El personal de los centros sanitarios de Baleares fueron víctimas de 1.428 agresiones a lo largo del año pasado, de las cuales el 87,5% fueron verbales y el 12,5% restante, físicas.

Son datos de la memoria elaborada por el Servicio de Seguridad de los Profesionales del IbSalut, de la que se desprende que 611 agresiones tuvieron lugar en centros hospitalarios, 787 en centros de atención primaria y 30 en otros dispositivos sanitarios.

Por categorías profesionales, el personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería aglutinaron el 44,3% de las agresiones, los facultativos aproximadamente el 31% y el personal administrativo casi el 17%.

Por lo que respecta a los agresores, el 46% fueron mujeres y el 56%, por hombres. Asimismo, en el 64% de los casos las agresiones las cometieron los propios pacientes y en el resto, sus acompañantes.

Junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el IbSalut imparte cursos de formación a sus profesionales con el objetivo de aconsejarles cómo actuar en caso de agresión.

En 2025 se han realizado diez sesiones de información y sensibilización conjuntamente con el Interlocutor Policial Sanitario. También se ha habilitado un curso de formación en línea.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil insisten en la importancia de denunciar a los agresores, dado que el 33 % son reincidentes.

Desde 2024, el Servicio de Seguridad de los Profesionales del IbSalut dispone de una aplicación para notificar y registrar agresiones de usuarios hacia los profesionales del sistema sanitario público.