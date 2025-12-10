Agricultura destina 1,16 millones para promocionar producto local y refuerza los controles de la cadena alimentaria

Tercera sesión de la Mesa de Coordinación para presentar el balance completo de las actuaciones de promoción realizadas durante el 2025. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha destinado este año 1,16 millones de euros a acciones de promoción del producto local, de los cuales 600.000 euros han sido dedicados a potenciar la presencia de los productos de las Islas en ferias locales y apoyar eventos consolidados y campañas de consumo de temporada.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha reunido a asociaciones, cooperativas, organizaciones profesionales, consells insulares y representantes en la tercera sesión de la Mesa de Coordinación para presentar el balance completo de las actuaciones de promoción realizadas durante el 2025. También han adelantado las principales líneas de trabajo previstas para el 2026.

Así mismo, han reforzado la campaña de Bonos Producto Local, que ha permitido incentivar directamente la compra y mejorar la visibilidad del producto balear en los puntos de venta.

En este contexto, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que "el sector primario solo tiene futuro si es rentable, y para que lo sea tiene que vender". Por ello todas las políticas de promoción "ayudan" a que los agricultores, ganaderos y pescadores "puedan vivir dignamente de su trabajo".

Uno de los ejes de 2025 ha sido la consolidación del logotipo de Producto Local, presentado junto al manual de identidad y difundido en tres sesiones en Mallorca, Menorca e Ibiza. Este distintivo, ya usado por empresas y productores, facilita a los consumidores identificar claramente los productos agroalimentarios originarios de las Islas.

En paralelo a la promoción, en la Mesa se han presentado los resultados de los controles en la cadena alimentaria y productos de terceros países, una medida impulsada, según el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, "como respuesta a la demanda del sector por mayor transparencia, equidad y lucha contra la competencia desleal".

Pese a no ser competencia directa del Govern, en 2025 se han investigado 12 productos importados, con sanciones propuestas en siete casos y mercancía intervenida en tres. Entre ellos, frutas deshidratadas, vinos, caramelos, infusiones, aceites, cárnicos y hortofrutícolas de China, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Reino Unido y Túnez. En limas de Brasil se hallaron sustancias no autorizadas o con residuos no permitidos en Europa como chlorfenapyr y malathion.

Labrés ha destacado que "este refuerzo de los controles no es solo una cuestión administrativa, sino una herramienta para proteger a los productores, garantizar unas reglas del juego justas y evitar prácticas que perjudiquen la rentabilidad de las explotaciones locales.

PRESENCIA EN FERIAS EN 2026

Durante la reunión, la Conselleria ha presentado las principales líneas de trabajo previstas para el 2026, un año en el que se reforzará la presencia del producto balear en ferias nacionales e internacionales. El calendario incluye la Barcelona Wine Week, Wine Paris, Alimentaria y Salón Gourmets, así como en las ferias turísticas Fitur e ITB Berín.

El conseller ha subrayado que esta presencia en ferias "no es solo una cuestión de imagen", sino una apuesta para que el sector venda más y mejor y ha indicado que "solo así se puede garantizar un sector primario fuerte, rentable y con futuro".

En cuanto al territorio, el Govern impulsará nuevas ediciones de Horeca Mallorca, la III Feria del Producto Local dentro del Día de Baleares, la II Feria de Venta Directa y una IV Feria del Producto Local en nuevas localizaciones.

A estas acciones se sumarán proyectos promocionales B2B en diferentes mercados europeos, el despliegue de campañas estacionales dirigidas al consumidor, la creación de una página web unificada del Producto Local y un amplio programa de formación tanto para productores como para el sistema educativo.