Agricultura impulsa un paquete de ayudas de 1,2 millones para el sector ecológico balear

Agricultura destina 1,2 millones en ayudas para apoyar a ganaderos y agricultores ecológicos de Baleares. - CAIB

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha impulsado un paquete de ayudas de 1,2 millones de euros para apoyar a ganaderos y agricultores de Baleares que cuenten con la certificación ecológica.

Según ha explicado el conseller de Agricultura, Joan Simonet, en declaraciones a los medios, las subvenciones tienen el objetivo de potenciar la transformación y comercialización de los productos.

La primera línea consta de una convocatoria específica dotada con un millón de euros para proyectos de transformación y comercialización ecológicos. Esta ayuda alcanzará el 60 por ciento de intensidad, por lo que se solicitará una modificación del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para poder alcanzar este porcentaje.

En segundo lugar, se realizará una convocatoria extraordinaria para subvencionar parte de los costes de la certificación de los productores inscritos en el Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica (Cbpae). Está previsto que las subvenciones puedan cubrir un mínimo del 50 por ciento de las cuotas de certificación y contará con una dotación de entre 150.000 y 200.000 euros.