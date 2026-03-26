Agricultura permite la venta directa a 24 nuevos productores agroalimentarios locales en el último año

Encuentro de productores locales en la finca Sa Vinya. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha incorporado a 24 nuevos operadores para que puedan vender sus productos de manera directa en el último año, lo que refleja el "creciente interés" del sector por este sistema de comercialización sin intermediarios.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, acompañado por el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha participado este jueves en una jornada de productores locales organizada por la Asociación de Fomento de la Venta Directa (Afovendi), que se ha llevado a cabo en la finca Sa Vinya, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Durante su intervención, Simonet ha puesto en relieve que la venta directa es una "herramienta clave" para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. "Permite a los productores participar en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, al incrementar el valor añadido de sus productos y ganar competitividad en un contexto de cambio del sector agroalimentario", ha señalado.

En este sentido, el conseller ha recordado que el fomento de la venta directa es uno de los ejes de la nueva ley agraria de Baleares. Actualmente, la norma se encuentra en fase de revisión de las enmiendas tras el periodo de exposición pública y se prevé aprobarla en los próximos meses.

Por su parte, Llabrés ha destacado que el incremento de operadores y el "creciente interés" por renovar o incorporar la señalización de venta directa evidencian que se trata de un modelo "que funciona y que da respuesta a las necesidades actuales del sector", ya que permite "el contacto directo entre productores y consumidores, que siempre es más favorable para ambas partes".

Actualmente, el sistema de venta directa cuenta con cerca de 90 explotaciones inscritas en Baleares, con nuevas incorporaciones en proceso de alta. Estas explotaciones comercializan una amplia variedad de productos agroalimentarios --fruta y hortaliza, queso y otros productos lácteos, vino, aceite de oliva, miel, huevos, embutidos o carne, entre otros-- directamente al consumidor final. En relación a la distribución territorial, hay 73 operadores de Mallorca, siete de Menorca, cinco de Ibiza y cuatro de Formentera.

Cabe recordar que la Conselleria ha impulsado la diversificación de los logotipos por tipo de producto, así como la renovación de los carteles identificativos de venta directa, unas actuaciones que "responden a las demandas del sector" y que suponen "una mejora en la identificación de los productos y de las explotaciones que comercializan sin intermediarios".

La jornada de este jueves ha reunido a productores y otros agentes vinculados al sector con el objetivo de "generar nuevas oportunidades comerciales" y "compartir experiencias en torno a la venta directa".

El encuentro se ha celebrado en la finca Sa Vinya, una pequeña quesería artesanal que "refleja la realidad del sector lácteo en Mallorca", es decir explotaciones que apuestan por la transformación del producto y por la venta directa como vía para ganar valor y diferenciarse.

Durante la jornada, los asistentes han podido conocer de cerca el funcionamiento de la explotación y el proceso de elaboración del queso, así como participar en una cata de productos de distintos productores de Baleares.