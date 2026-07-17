Agricultura traslada su pésame a la familia y amigos del biólogo Pep Coll

Fotografía del biólogo marino Pep Coll. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha trasladado su pésame a la familia y amigos del biólogo marino Pep Coll tras su fallecimiento.

La institución ha lamentado profundamente la muerte del científico, a quien han calificado como un "referente" en el estudio de las reservas marinas de Baleares, según han indicado en una publicación en su cuenta de la red social X.

Asimismo, han resaltado que su trayectoria ha dejado una impronta en el conocimiento y la conservación de los ecosistemas marinos.