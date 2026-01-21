La Agrupación de Protección Civil de Palma tendrá reglamento propio

Archivo - Voluntario de Protección Civil. - PROTECCIÓN CIVIL - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el Reglamento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, dotando así a esta agrupación de un marco normativo propio que regula su funcionamiento.

Hasta ahora, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa, el Voluntariado de Protección Civil de Palma desarrollaba su labor sin disponer de un reglamento específico que ordenara su organización interna, su funcionamiento y los procedimientos de actuación.

En líneas generales, el reglamento establece el funcionamiento y las competencias de la agrupación, definiendo su carácter altruista y preventivo, su integración en la estructura municipal y su actuación coordinada con las autoridades competentes en situaciones de emergencia.

Asimismo, fija los requisitos de acceso, los derechos y deberes del personal voluntario, la estructura jerárquica, los ámbitos de actuación, los sistemas de comunicación y el régimen disciplinario, garantizando que todas las actuaciones se desarrollen conforme a la legalidad vigente y con el objetivo prioritario de proteger a la ciudadanía, sus bienes y el entorno.

La aprobación de este reglamento, según han explicado, se enmarca en un proceso de renovación y modernización impulsado por el Ayuntamiento, que incluye la elaboración del reglamento, la reorganización de la estructura interna de la agrupación --con la elección de un jefe de voluntarios-- y el diseño del Plan de Actuación Platerpalma.

En este contexto, está prevista la incorporación de 25 nuevos voluntarios, que recibirán formación a través de la Escuela Municipal de Formación, una iniciativa que no se desarrolla desde 2018 y que sitúa a Palma como el único municipio que forma directamente a sus propios voluntarios de Protección Civil, con el objetivo reforzar la preparación del voluntariado y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

De forma complementaria, se contempla igualmente la incorporación de nuevos equipos de achique, vestuario acuático y transmisiones, que se suman a la reciente incorporación de vestuario y vehículos.

El reglamento, unas vez aprobado por el pleno, se publicará en el BOIB, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palma y en la web municipal, abriéndose un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones o sugerencias. En caso de no presentarse alegaciones, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado y se procederá a la publicación íntegra del reglamento en el BOIB.