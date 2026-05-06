Aguas de Baleares acogen un ejercicio de guerra de minas. - MINISTERIO DE DEFENSA

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Baleares, Alicante y Baleares acogen hasta este viernes el ejercicio multinacional avanzado de guerra de minas ESP Minez-26, que organiza y lidera la Armada con carácter anual.

Participan 11 buques, un helicóptero H135, miembros de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (Ubmcmm), el Centro de Datos de Guerra de Minas, así como diversos vehículos autónomos no tripulados, conformando sumando más de 500 efectivos de España, Estados Unidos, Grecia, Italia y Turquía.

Participa también en el ejercicio el Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) de la OTAN, centro de investigación y experimentación científica que proporciona soluciones científicas y tecnológicas innovadoras para atender las necesidades de seguridad y defensa de la Alianza.

La Fuerza Naval multinacional la integran, además de las unidades españolas, la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN en el Mediterráneo (Snmcmg-2) y la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor).

El comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada (Fuerza MCM), embarcado con su Estado Mayor Desplegable en el BAM 'Relámpago', es la autoridad responsable de la preparación y ejecución del ejercicio.

Se ha contado además con la colaboración del Submarino 'Galerna' para las operaciones de minado previas al ejercicio. Se han empleado minas simuladas que no suponen ningún riego ni para las personas ni para el medio ambiente, además de algunas biodegradables.

Una vez finalizado el ejercicio, todas son recuperadas y, aprovechando las operaciones de buceo necesarias, se retiran plásticos y otros materiales contaminantes que pudieran encontrarse en el lecho marino. Esta actividad pone de manifiesto el compromiso permanente de la Armada con la protección del medio ambiente.

Las unidades participantes cuentan con sofisticados sistemas de detección submarina, buceadores especializados en la neutralización de minas, así como diversos vehículos autónomos submarinos, que complementan las capacidades de los Cazaminas.

Está previsto que los buques realicen escala en el puerto de Palma del 8 al 10 de mayo. En la tarde del 8 de mayo, al ocaso y siguiendo las tradiciones de la Armada, tendrá lugar un acto de arriado solemne de bandera.

El sábado día 9 de mayo habrá una jornada de puertas abiertas al público en horario de mañana (10.00-13.00 horas) y tarde (16.00-20.00 horas), en la que se podrá visitar el buque insignia 'Relámpago' y los cazaminas de la agrupación.

La Fuerza MCM celebra este año su 80 aniversario, ya que se toma como momento de su creación el 25 de abril de 1946, fecha de entrega a la Armada del primer dragaminas creado específicamente para ese cometido y construido en España, el 'Bidasoa'.