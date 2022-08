El aire acondicionado en los edificios públicos de la CAIB tampoco podrá estar a menos de 27 grados

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Energía y Cambio Climático, adscrita a la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, ha enviado este viernes una instrucción interna con las directrices básicas de ahorro y eficiencia energética en edificios e instalaciones de la CAIB y el sector público instrumental, entre las que incluye que la temperatura del aire acondicionado no sea inferior a 27 grados.

En una nota de prensa, la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática ha indicado que el objetivo es ahorrar entre un 15 y un 25% de energía.

Entre las medidas a adoptar se encuentran aquellas relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas en servicio, el control de la iluminación y de la climatización de las instalaciones, el control de la gestión y funcionamiento de los equipos ofimáticos, la reducción de consumos indirectos de energía y recursos naturales, o el impulso de la movilidad sostenible.

Estas medidas, con las que ya se estaba trabajando hace semanas, se han actualizado con las aprobadas por el Gobierno esta misma semana con el Real Decreto-ley 14/2022.

En palabras del conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, "vivimos una situación de crisis energética debido a la guerra en Ucrania, pero no debe quitar el foco de la emergencia climática que seguimos viviendo. Por ello, las medidas que tomamos como Govern son muy importantes y se alinean totalmente con las aprobadas por el Gobierno del Estado. Reducir el consumo energético es esencial también para lograr los objetivos climáticos".

El director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha apuntado que se ha elaborado una instrucción que pretende reducir el consumo energético hasta en un 25% "sin perder confort". "Las administraciones públicas, como grandes consumidores, debemos dar ejemplo y ser los primeros en ejecutar esta reducción de consumo, por conciencia climática y para demostrar que podemos vivir y trabajar igual de bien con menos", ha indicado.

Además, ha continuado, "una de las medidas clave es la vigilancia por parte de todos los centros de coste de la CAIB que harán que cualquier desvío en el consumo se corrija de inmediato. Así, seguimos impulsando el plan de autoconsumo y estamos elaborando un plan de sustitución de luminarias para ser todavía más eficientes".

En relación con el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas en servicio, actualmente la administración autonómica cuenta con 66 instalaciones con una potencia total de 4.131 kW. Con esta instrucción quiere garantizarse el correcto funcionamiento de estas instalaciones y mantener los beneficios de ahorro energético, económico y ambiental que suponen.

En cuanto a las instalaciones de iluminación, la instrucción apunta que deben revisarse de forma periódica y recordar a todos los usuarios y al personal de limpieza que las luminarias se paren en horario no laboral y, cuando sea posible, durante las ausencias en el lugar de trabajo, por ejemplo, cuando se hagan visitas externas o durante el tiempo de merendar.

En este sentido, el alumbrado de edificios públicos se deberá mantener apagado desde las 22.00 horas si estos edificios se encuentran desocupados a dicha hora. Por otro lado, las luminarias de las dependencias no ocupadas de forma permanente como almacenes, pasillos, etc., deben permanecer apagadas.

En cuanto a los sistemas de climatización que utilizan energías convencionales, la instrucción técnica complementaria IT 3.8 del RITE, modificada por el Real Decreto-ley 14/2022 establece una limitación de las temperaturas del aire para edificios de uso administrativo y pública concurrencia, de manera que en los recintos calefactados no pueden superarse los 19°C y en los refrigerados no será inferior de 27°C.

Por otro lado, la climatización de las dependencias no ocupadas de forma permanente como almacenes, pasillos, etc., podrán permanecer paradas o, cuando no sea posible, con temperaturas de consigna menos exigentes que las zonas con ocupación permanente. Se estima que una variación de 1°C genera un ahorro aproximado de un 7% en climatización.

Se revisará de forma periódica y se recordará a todos los usuarios y al personal de limpieza que los sistemas de climatización deben parar en horario no laboral y, cuando sea posible, durante las ausencias en el lugar de trabajo, por ejemplo, cuando se hacen visitas externas o durante el tiempo de merendar, si se trata de equipos individuales o si la dependencia que atienen queda totalmente desocupada.

Así mismo, en cuanto al tema de eficiencia energética, debe apuntarse que la Dirección General de Energía y Cambio Climático está elaborando un plan de sustitución de luminarias convencionales por otras más eficientes en todas las dependencias de la administración autonómica y su sector público instrumental. El uso de luminarias más eficientes, tipo LED, pueden suponer un ahorro cercano al 60% respecto a las de tipo fluorescente y superior en el caso de las de tipo incandescente.

Por otro lado, los centros de coste de la administración autonómica de Baleares y su sector público instrumental con consumo energético anual igual o superior a los 5 GWh deben designar al menos una persona con formación universitaria en materia de energía dedicado, en exclusiva, a la tarea de gestión energética de los respectivos suministros e instalaciones. Así mismo, los suministros con un consumo energético anual superior a los 10 GWh deben disponer al menos de una persona con titulación de formación profesional en materia de energía, dedicada a su gestión energética.

En el plazo de diez días, desde la fecha de publicación de la instrucción, los consellers deben comunicar a la Dirección General de Energía y Cambio Climático aquellas personas de su unidad funcional y de los entes que dependan que hayan sido designadas como gestores energéticos locales.