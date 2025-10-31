La AIReF prevé que el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca incumplirán la regla de gasto en 2025

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha previsto que tanto el Ayuntamiento de Palma como el Consell de Mallorca incumplirán la regla de gasto al cierre de 2025.

Así consta en el 'Informe complementario de evaluación individual de las líneas fundamentales de los presupuestos de 2026 de las corporaciones locales' publicado este viernes.

La AIReF, en el documento, da seguimiento al análisis que ya realizó el pasado mes de julio acerca de los 17 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes, las diputaciones provinciales de Barcelona, Valencia y Sevilla, el Cabildo de Tenerife, el Consell de Mallorca y las diputaciones forales de Álava, Guipuzkoa y Bizkaia.

La autoridad fiscal prevé que el crecimiento del gasto computable a este grupo en 2025 no alcanzará el límite marcado del 3,2%, aunque los ayuntamientos de Murcia (6%) y de Palma y Córdoba (10%) sí lo harán.

En abril y en julio, recuerda la AIReF en el informe, ya se detectaron crecimientos del gasto computable muy superiores al de la tasa permitida y por eso se les recomendó la aplicación de los mecanismos de corrección previstos en la normativa estatal.

En una situación similar se encuentra el Consell de Mallorca, para el que se estima un incumplimiento de la regla de gasto con una tasa de variación cercana al 5%.

La AIReF, no obstante, considera que sí que estaría en condiciones de poder cumplirla, aunque con una tasa muy cercana a la de referencia.