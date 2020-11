MENORCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alaior es el municipio piloto en Menorca del proyecto 'Comercios emblemáticos' puesto en marcha por el Govern, según ha anunciado este viernes el director general de Comercio, Miquel Piñol, quien ha presentado esta iniciativa a concejales y técnicos de comercio de los municipios de la isla para que también se adhieran a la propuesta.

En concreto, Alaior tiene seis establecimientos con historia, patrimonio y arraigados. Son Can Candu, Can Dineru, Cas Sabater Pagès, Estanco Alaior, San Crispín y Pastisseria Can Sintes.

Por su parte, Piñol ha indicado que los ayuntamientos de Ciutadella, Ferreries, Mahón y Sant Lluís ya habían mostrado interés y enviado información para iniciar el proyecto.

El director general de Comercio ha explicado que el proyecto nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

"Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos", ha manifestado, aunque ha remarcado que el resto de tejido comercial se beneficiará de esta acción "ya que los emblemáticos también funcionarán como reclamo para los visitantes de dentro y fuera de la isla"

El IDI, entidad dependiente de la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos y responsable del proyecto junto a la Dirección General de Comercio, ha editado un manual que facilitará a los municipios para que sean los mismos ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

De hecho, se han establecido una serie de categorías para unificar los criterios entre todos los participantes en el proyecto. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida), y con patrimonio (con elementos arquitectónicos destacados). Los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

Durante la presentación, Piñol también ha anunciado la puesta en marcha de una página web que dará visibilidad a todos los comercios catalogados de Baleares. El objetivo es promocionar el tejido comercial como reclamo turístico. Está previsto que la web esté activa el próximo mes de enero de 2021.