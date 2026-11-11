Albert Abad asume la coordinación general del área de Seguridad Ciudadana y Civismo del Ayuntamiento de Palma

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la modificación de las funciones del coordinador general de Función Pública, Albert Abad, quien asumirá a partir de ahora la coordinación general del área de Seguridad Ciudadana y Civismo.
La decisión se ha producido tras la dimisión de Jaume Pla, hasta ahora coordinador general de Seguridad Ciudadana y Civismo, que el Consistorio ha aceptado con efectos desde este miércoles, según ha informado Cort.
Con este cambio, Abad asumirá la coordinación general de ambas áreas y continuará desempeñando las funciones correspondientes a Función Pública.