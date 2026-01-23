El alcalde Jaime Martínez presenta la Semana Máster Ciutat de Palma dePesca Submarina

El alcalde Jaime Martínez presenta la Semana Máster Ciutat de Palma de Pesca Submarina - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el acto de presentación de la Semana Máster Ciutat de Palma de Pesca Submarina, que se celebrará del jueves 29 de enero al sábado 31 del mismo mes y reunirá a cerca de 180 deportistas procedentes de más de una decena de países.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Palma, esta misma jornada, en una nota de prensa, en que han comunicado que, asimismo, han asistido al acto la presidenta de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, Anna Alzhanova; Andreu Sureda, en representación de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y el presidente de la Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques, Juan José Mas Garau, quienes han agradecido el apoyo del Consistorio a este deporte y han destacado la evolución de la competición, que se ha consolidado como un referente a nivel mundial.

Por parte de Cort, también ha estado presente el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet.

Entre las competiciones programadas se encuentran el XXIII Máster Ciutat de Palma, con 16 participantes de seis países, incluidos nueve campeones del mundo; la VI CMAS Women's Cup Ciutat de Palma, con cinco participantes de cinco países; el III Máster World Cup 50+, con unos diez deportistas internacionales; el XXXIV Open Ciutat de Palma, con cerca de 120 participantes; y la Copa de las Naciones, con seis países y un total de 24 deportistas.

Durante el acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se ha rendido homenaje a Juan Francisco Vargas Suárez por más de 25 años de dedicación, colaboración y compromiso con la pesca submarina, en reconocimiento a su valiosa contribución al crecimiento y la consolidación de este deporte a través de la Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques.

El alcalde de Palma ha hecho entrega al homenajeado de una litografía de Mariano Mayol, titulada 'La Plaça de Cort', y ha destacado que "su trayectoria y esfuerzo son un ejemplo de cómo el compromiso, la constancia y el esfuerzo resultan fundamentales para que muchos proyectos deportivos puedan hacerse realidad".

Por otro lado, Martínez ha subrayado que el Ciutat de Palma de Pesca Submarina "sitúa a la ciudad como un referente internacional del deporte" y ha puesto en valor la importancia de la inclusión y la diversidad, ya que el evento reúne a participantes de distintas edades, categorías y especialidades, "permitiendo a todos demostrar su talento en igualdad de condiciones".

Asimismo, el alcalde ha trasladado el apoyo de Cort a todas las modalidades deportivas y ha querido destacar que la Semana Máster "no solo promueve el deporte de alto nivel, sino que también constituye una herramienta clave para sensibilizar sobre la protección del entorno marino y del patrimonio natural de Palma".

"Desde el Ayuntamiento se está convencido de que el futuro de Palma pasa por seguir apostando por el deporte, impulsando actividades vinculadas al mar y reforzando el vínculo histórico de la ciudad con el entorno marítimo", ha afirmado el alcalde.

En este contexto, Martínez ha señalado que el deporte "se convierte en una herramienta clave para educar, sensibilizar y proteger el patrimonio natural de Palma", y ha reiterado que la sostenibilidad es, junto al deporte, "uno de los ejes prioritarios y estratégicos del modelo de ciudad que se está construyendo".

Finalmente, el primer edil de Cort ha agradecido a todos los organizadores, patrocinadores y colaboradores que hacen posible la Semana Máster de Pesca Submarina, "que demuestra la capacidad de Palma para acoger eventos deportivos internacionales de primer nivel y consolidarse como una ciudad abierta al mar y al deporte".