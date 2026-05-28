El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, se presenta a las primarias de MÉS al Consell de Mallorca

Marta Català y Miquel Oliver. - @MIQUEL_OLIVER

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha anunciado su intención de concurrir a las primarias de MÉS para encabezar la candidatura ecosoberanista al Consell de Mallorca.

Lo ha avanzado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, con una fotografía junto a Marta Català, que le acompañará en la candidatura.

"Lo hacemos con la convicción de que Mallorca necesita una voz clara, valiente y útil. Para defender la tierra, los servicios públicos y el derecho de los mallorquines a poder vivir dignamente en cada pueblo de Mallorca", ha afirmado.

El primer edil de Manacor ha destacado igualmente la mirada feminista porque, ha indicado, no se entiende ningún proyecto de futuro "sin igualdad, sin justicia social y sin poner a las personas en el centro".

"Vivimos un momento decisivo. La saturación, el acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio y las desigualdades amenazan la calidad de vida de mucha gente. Y ante esto, no basta resistir: hay que construir alternativas y liderar cambios", ha añadido.

Oliver ha reivindicado que su candidatura viene de la gestión, del contacto directo con la ciudadanía y de entender la política como una herramienta para mejorar la vida de la ciudadanía. "Con rigor, valentía y con compromiso colectivo", ha apuntado.