El alcalde de Marratxí destaca su compromiso con la protección del sector del 'fang' en el municipio

PALMA DE MALLORCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacado este viernes su compromiso con la protección del sector del 'fang' como "parte de la cultura y tradición" del municipio, tras la visita de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, para conocer la situación actual de los artesanos con la pandemia de la COVID-19.

El alcalde Cabot ha acompañado a Cladera, al conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, y a la directora insular de Comercio y Artesanía, Marta Llodrà, durante su vista este viernes por los comercios del barro de Marratxí.

También han participado en el recorrido el primer teniente de alcalde de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, la segunda teniente de alcalde, Neus Serra, y el concejal de Cultura y Patrimonio, Josep Ramis.

La visita institucional ha comenzado en Sa Cabaneta, donde han pasado por Ca Madò Bet y Can Bernadí Nou, artesanos que conservan la tradición de los 'siurells' hechos a mano. Más tarde, han entrado en varias alfarerías tradicionales, como la de Can Vent, Can Pere Coll y Can Bernadí, en Pòrtol.

"Es una visita de apoyo al sector en la situación del COVID-19 que se ha visto agravado porque este año no ha habido ferias ni ventas al sector turístico", ha expresado la presidenta del Consell, quien ha insistido en la necesidad de "seguir apoyando esta tradición tan arraigada y tan importante en la economía de Marratxí".