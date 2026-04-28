El alcalde de Palma aborda en la FEMP la situación que afrontan los ayuntamientos por la regularización de migrantes

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la Junta de Gobierno de la FEMP. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha participado en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que se ha abordado la situación que afrontan los ayuntamientos por la regularización extraordinaria de personas migrantes.

En el encuentro, que ha tenido lugar este martes, Martínez ha detallado que en la capital balear ya se han presentado cerca de 5.000 solicitudes para expedir un informe de vulnerabilidad, un documento que algunos migrantes necesitarán para acogerse al proceso de regularización.

El Ayuntamiento de Palma, en un comunicado, ha insistido en que las administraciones municipales están asumiendo "en primera línea" tanto la atención del proceso como la emisión de los citados informes, lo que les está generando "una sobrecarga de trabajo" que contrastan con los "mensajes de normalidad" del Gobierno.

Durante el encuentro de la FEMP se ha vuelto a insistir, con el apoyo unánime de toda la Junta de Gobierno, en la necesidad de mantener un encuentro con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España García, a fin de abordar algunas de las cuestiones que urgen a los ayuntamientos en materia financiera.

Entre ellas, que se actualicen las entregas a cuenta de la participación de los ingresos del Estado y que se habilite la posibilidad de hacer inversiones financieramente sostenibles en 2026, que esa posibilidad sea indefinida, sin necesidad de una norma que lo prevea cada ejercicio, y que el plazo de ejecución de las mismas sea plurianual.

Del mismo modo, se ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de que los ayuntamientos no estén sujetos a un plan económico financiero en caso de incumplimiento de la regla de gasto, con el fin de atender adecuadamente las necesidades sociales, económicas y territoriales de los municipios ante la actual crisis geopolítica internacional.

El objetivo, ha subrayado Cort, es evitar que se limite la capacidad de gasto de las administraciones, dado que en la práctica resulta "inviable" cumplir con las restricciones vigentes.

Por último, se ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de que se puedan destinar los remanentes de tesorería a aquellas cuestiones que decidan los ayuntamientos sin imposiciones.

OTROS ASUNTOS TRATADOS

Otros asuntos tratados este martes han sido la guía de recomendaciones para la tramitación en materia de vivienda de la FEMP, que servirá como hoja de ruta para los consistorios y que ha sido fruto de la colaboración con siete ayuntamientos y once colegios profesionales y colectivos relacionados con la vivienda.

La Federación también ha informado de que se ha solicitado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que comience a negociar la modificación de la actual regulación legal del municipio turístico.

También ha trasladado la necesidad de abordar el desarrollo reglamentario la ley de economía circular y de la necesidad de que la normativa recoja la obligación de que los productores cubran el coste íntegro de las recogidas selectivas, a la vez que se ha referido a la reciente incorporación de la FEMP a la campaña 'Ponle Freno'.