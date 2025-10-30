El alcalde de Palma carga contra la regidora de Podemos por su viaje en la Flotilla: "Es usted una vividora"

La regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Lucia Muñoz, le entrega el chandal con el que fue deportada a España desde Israel al alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante el pleno de este jueves. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha vuelto a criticar a la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, por su participación en la Global Sumud Flotilla y su ausencia del Ayuntamiento durante varias semanas.

El cruce de reproches ha tenido lugar en el pleno municipal de este jueves durante el debate de una moción presentada por MÉS per Palma y Unidas Podemos para expresar apoyo al pueblo Palestino y que ha decaído con el voto en contra de la derecha.

Muñoz ha iniciado su intervención recordando su participación en la misión humanitaria, en la que estuvo acompañada por otras dos palmesanas.

Pese a su detención por las fuerzas militares de Israel, ha lamentado, el alcalde "guardó silencio". "Ni una palabra, ni un gesto, ni una palabra de apoyo. No es neutralidad, es complicidad", le ha acusado.

Ha sido entonces cuando ha anunciado que entregaría a Martínez algo "para que se acuerde que hubo una regidora que estuvo seis días en una cárcel sionista", se ha acercado hasta el asiento del alcalde y ha dejado sobre su mesa el chandal con el que fue deportada a España.

"Eso es con lo que me vine, con eso y mi pasaporte. Me lo robaron todo. Y lo único que ha dicho es que yo devuelva lo robado. Usted, del PP de Palma, que no son quienes para hablar de devolver lo robado", ha afeado.

El debate ha proseguido con la intervención de los diferentes grupos. También ha sido muy crítica con el alcalde la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

En su turno de réplica, Muñoz ha considerado que "la mejor forma" de hacer su trabajo político es poner su cuerpo en una misión humanitaria y usar sus privilegios como cargo público para "defender" al resto de activistas.

"Y miren, de verdad, los del PP, dejen de decir cuñadeces, que dan mucha vergüenza. La historia les va a pasar por encima. Para decir las tonterías que dicen, mejor cállense", ha sentenciado.

Martínez ha decidido parar momentáneamente la votación de la moción para responder a Truyol, a quien ha reprochado su "repulsiva" intervención, y especialmente a Muñoz.

"No quiero entrar en ninguna confrontación, pero ya que se refiere a mí personalmente, se lo voy a decir así de claro. Usted es una vividora, usted vive del cuento. Lo que tiene que hacer es no aprovecharse de las pesadillas y las tragedias de los demás para intentar rascar unos votos que no va a rascar", le ha espetado.

El alcalde le ha recordado que su obligación como regidora "es trabajar para todos los ciudadanos de Palma" y no solo para quienes ella considere y que mientras ella estaba enrolada en la Flotilla el resto de representantes políticos estaban realizando el trabajo que les corresponde.

"La próxima vez que se quiera ir de vacaciones o a cualquier sitio, a defender los derechos de cualquier territorio, cualquier colectivo o cualquier persona, pide una suspensión de empleo y sueldo y se va no un mes, seis meses. Estaremos más tranquilos sin sus insultos y sin su actitud", ha zanjado.