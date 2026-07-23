El alcalde de Palma dice que su deber es "defender la convivencia de todos" tras la polémica del 'sopar a la fresca'

Archivo - El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, durante el debate sobre el estado de la ciudad, en el Ayuntamiento, a 25 de mayo de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido que su deber es "defender la convivencia de todos" tras la polémica suscitada por la negativa a autorizar un 'sopar a la fresca' que diversas entidades sociales y vecinales pretendían celebrar en la plaza de Cort.

La cena al aire libre había sido organizada, como tras del mismo carácter realizadas en diferentes puntos de Palma desde el pasado verano, por el colectivo Brunzzit.

No obstante, el Ayuntamiento de Palma se negó a autorizar la celebración del 'sopar a la fresca' con el argumento de que la plaza de Cort ya ha acogido numerosas actividades a lo largo del año.

Ante la negativa, alrededor de 200 personas se concentraron la tarde del miércoles en la céntrica plaza para criticar las "trabas" administrativas y la "arbitrariedad" del equipo de gobierno municipal.

"La entidad que organizaba el 'sopar a la fresca' sabía perfectamente y desde hace tiempo que no se podía hacer en Cort, pero que se podía hacer en otras partes. Se les ha autorizado absolutamente todos los 'sopars a la fresca' que han solicitado y, por lo tanto, en un tema puntual como el de ayer el Ayuntamiento no va a entrar", ha sostenido Martínez.

No obstante, ha subrayado que tanto él como su equipo están para "defender la convivencia de todos los residentes de la ciudad, hagan 'sopars a la fresca', estén en su casa o paseen por la ciudad".

"Y por lo tanto, aquí están las decisiones de equilibrar cuál es la mejor solución para vivir en una ciudad donde todos respeten los derechos y deberes de cada uno de nosotros", ha zanjado.