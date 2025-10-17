El alcalde de Palma, sobre la insistencia de Vox en cambiar el topónimo de la ciudad: "No hay debate"

Archivo - Catedral y Puerto de Palma de Mallorca - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha vuelto a rechazar la propuesta de Vox para cambiar el topónimo de la ciudad a Palma de Mallorca.

"No hay debate", se ha limitado a decir Martínez al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada este viernes.

La misma respuesta ha dado a la pregunta de los periodistas de si el PP volverá a votar en contra de la iniciativa de los de Santiago Abascal.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, anunció el jueves que su grupo municipal volvería a llevar al pleno --ya lo hizo el mes pasado-- una proposición para llevara cabo el cambio de nombre.

"Vox va a incidir en el tema de Palma de Mallorca ya que no se quedó satisfecho con la respuesta que dio el equipo de gobierno, y Vox sí exige debate", subrayó Coll.