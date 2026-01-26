El alcalde de Palma reivindica la cocina como uno de los "puntales básicos" de la candidatura a capital cultural

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en un acto celebrado en el marco de Madrid Fusión. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reivindicado la cocina autóctona como uno de los "puntales básicos" de la candidatura a capital cultural europea de 2031.

Martínez ha dado a conocer algunos de los principales aspectos de la candidatura en un acto organizado por Chefs(in) en el marco de la vigésimo cuarta edición del congreso gastronómico Madrid Fusión Alimentos de España.

Durante su intervención, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el alcalde ha destacado que la gastronomía constituye "un puntal básico de la cultura, la tradición y la esencia de una ciudad mediterránea y milenaria" como la de la capital balear.

"La cocina forma parte, por derecho propio, del patrimonio cultural de un territorio, al igual que lo hacen el arte o la historia", ha indicado.

Es por ello, ha indicado, que la candidatura Palma 2031 "no estaría completa sin la implicación activa y directa de la gastronomía basada en el producto local y en la creatividad y el talento de los profesionales".

En este sentido, Martínez ha agradecido la iniciativa al director de Chefs(in), Miquel Àngel Payeras, y a los tres cocineros residentes en Mallorca que este lunes han elaborado tres platos de creación propia.

"Han planteado una reinterpretación de nuestra cocina tradicional mediante propuestas originales e innovadoras que conectan directamente con nuestros sabores autóctonos y, en definitiva, con el espíritu de la cocina mediterránea que Palma representa", ha subrayado.

Los chefs que han tomado parte en la presentación de Palma 2031 en Madrid Fusión han sido Andrés Benítez, quien ha ofrecido una versión personal del 'pa amb oli' clásico; Ariadna Salvador, quien se ha encargado de dar forma al tradicional gató con almendra, que, haciendo alusión a la denominación de este postre, ha imitado la forma de un gato; y Borja Triñanes, quien ha hecho elaborado un cóctel destinado a rendir homenaje a las instituciones que apoyan la candidatura a la capitalidad europea.

Los regidores de Cultura, Javier Bonet, y de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, también han formado de la delegación institucional del Ayuntamiento que ha participado en el congreso.