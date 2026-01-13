El alcalde de Palma visita a David Torres, delineante del arquitecto José Ferragut, por su 103 cumpleaños - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visitó este lunes a David Torres, delineante del reconocido arquitecto mallorquín José Ferragut, con motivo de su 103 cumpleaños.

Así lo han explicado desde el Ayuntamiento de Palma, en una nota de prensa, en que han explicado que durante el encuentro, el primer regidor de Cort felicitó personalmente a Torres por una vida tan longeva como llena de experiencias personales y profesionales, algunas vinculadas a la historia de la arquitectura de Palma.

David Torres nació el 12 de enero de 1923 en Cartagena. Con motivo del cumplimiento del servicio militar obligatorio, se embarcó en el buque dragaminas 'Júpiter', llegando a Palma, ciudad en la que acabaría estableciéndose.

Fue en esa época cuando conoció al contralmirante Luis Ferragut, hermano del arquitecto José Ferragut. Al advertir sus dotes para el dibujo, el almirante le comentó que su hermano estaba abriendo un estudio de arquitectura, circunstancia que propició que David Torres se incorporara al estudio como delineante y se convirtiera en la mano derecha de José Ferragut.

Tras la muerte del arquitecto, en febrero de 1968, David Torres continuó al frente del estudio junto al arquitecto José Falcón, con el objetivo de finalizar los proyectos ya iniciados, entre ellos el emblemático edificio de GESA, actualmente de propiedad municipal. Asimismo, colaboró en la finalización de otros trabajos relevantes, como la iglesia de San Alonso y la iglesia de San Agustín.

Tras el cierre definitivo del estudio en 1971, David Torres inició una nueva etapa profesional dedicada al mundo de la decoración, especialmente en hoteles y espacios comerciales.

El alcalde aprovechó la visita para agradecer a David Torres su dedicación profesional y su contribución al desarrollo arquitectónico y urbano de Palma, trasladándole el reconocimiento del Ayuntamiento.