El alcalde de Palma visita este viernes el barrio de Pere Garau

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este viernes el barrio de Pere Garau, donde ha recorrido el mercado, la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), el Metropolitan y el recinto de la Sagrada Familia, donde el Ayuntamiento de Palma trabaja para su incorporación al futuro centro multiservicios.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el alcalde Martínez ha visitado esta jornada el barrio de Pere Garau. Acompañado por la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, el primer edil ha recorrido diversos espacios del barrio, entre ellos el mercado de Pere Garau, la OAC, el Metropolitan y el recinto de la Sagrada Familia, donde Cort trabaja para su incorporación al futuro centro de servicios que albergará los antiguos cines, respondiendo así a una demanda de los vecinos.

Cabe recordar que el Consistorio adquirió el antiguo cine Metropolitan y sus dos solares anexos el pasado mes de marzo por valor de 3,6 millones de euros para su reconversión en un Sistema General de Equipamiento Comunitario Multifuncional.

La densidad de población en este barrio, el más poblado de la ciudad, hacía necesario, según el Ayuntamiento de Palma, dotarlo de nuevos espacios que mejoren la calidad de vida y los servicios públicos que se ofrecen a los residentes.

En línea con este compromiso, el Consistorio ha previsto diferentes usos en el futuro centro, entre ellos la implantación de una Unidad Básica de Salud; la construcción de un aparcamiento público que dé servicio a los nuevos equipamientos; la reubicación de servicios municipales que actualmente se prestan en locales de alquiler --Casal de Barri, Oficina de Atención a la Ciudadanía y la Biblioteca Encarnación Viñas--, así como una nueva escoleta municipal para niños de cero a tres años y un espacio para la tercera edad.