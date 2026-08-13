La alcaldesa de Sant Lluís traslada a Prohens las principales preocupaciones del pueblo como vivienda, agua y residuos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la alcaldesa de Sant Lluís, María Dolores Tronch. - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio menorquín de Sant Lluís, María Dolores Tronch, le ha trasladado este jueves a la presidenta del Govern, Marga Prohens, los asuntos que preocupan en el pueblo, como la vivienda, los recursos hídricos o la gestión de residuos.

Durante una audiencia, que ha tenido lugar en Consolat de Mar, Tronch ha destacado que el acceso a la vivienda es un asunto de primer orden en la localidad menorquina.

En este sentido, ha asegurado que ha puesto a disposición del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) un edificio para la creación de viviendas de alquiler social.

Otra de las problemáticas por las que está pasando Sant Lluís es la sequía y la falta de agua. Según Tronch, "los acuíferos van para abajo", pese a que es un "disparate" regar grandes jardines mientras los residentes deben "cerrar grifos" y sufrir cortes de suministro.

Finalmente, Tronch ha añadido la gestión de residuos como otro tema que preocupa a sus ciudadanos. En esta línea, ha destacado que "últimamente Menorca está muy desbordada de residuos".