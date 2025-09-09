Alcohol y embarazo: riesgos del TEAF y guía para profesionales en Baleares

Distribuyen una guía entre los profesionales sanitarios

La Conselleria de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, ha recordado este martes que el consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar el trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF), una enfermedad completamente evitable.

Con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol durante la gestación y promover embarazos libres de alcohol en Baleares, la Dirección General ha distribuido una guía entre los profesionales sanitarios, ha informado este martes en un comunicado con motivo de la celebración del Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal.

La guía recoge información y proporciona directrices a los profesionales de la salud sobre cómo identificar el consumo de alcohol durante la etapa preconcepcional, la gestación, el puerperio/postparto y la lactancia materna y cómo realizar una intervención breve.

El documento incluye también estrategias de cribado e intervención para reducir la exposición al alcohol durante el embarazo y minimizar sus efectos adversos en la persona gestante y el feto. Se distribuirá en todos los centros de salud de Baleares para que sea una herramienta de referencia y trabajo para los profesionales para favorecer los embarazos libres de alcohol. El objetivo es involucrar a los profesionales y que se realicen intervenciones activas en el conocimiento de los riesgos y la prevención.

La Conselleria de Salud recuerda a las mujeres que estén embarazadas o que planeen quedarse que se abstengan completamente de consumir alcohol, desde el momento en que deciden iniciar la gestación hasta finalizar la lactancia. Además, es fundamental que cuenten con el apoyo de su pareja y de su entorno y que se creen espacios saludables en los que se fomente no beber alcohol.

TRASTORNO DEL ESPECTRO ALCOHÓLICO FETAL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF) es una enfermedad totalmente evitable. Sin embargo, y aunque no existen datos concluyentes de ámbito estatal, las estimaciones sugieren que es un problema de salud pública con una incidencia significativa en España, que posiblemente afecte a un porcentaje notable de la población. La carencia de diagnóstico es un reto importante.

Los TEAF son una serie de afectaciones que una persona puede tener si la madre ha bebido alcohol antes de quedarse embarazada, durante el embarazo o durante la lactancia. A pesar de la evidencia sobre los riesgos del consumo de alcohol en la gestación, se mantiene un consumo significativo y una baja tasa de percepción del riesgo, especialmente en las primeras semanas del embarazo.

Según la encuesta sobre alcohol y drogas en España (Edadas) de 2024 realizada a población de entre 15 a 64 años, el 59,7% de las mujeres entre 25 y 34 años, que corresponde con la edad media de maternidad en España (32,6 años), han consumido alcohol en los últimos 30 días. En la misma encuesta, pero del 2022, un 1,6% de las mujeres encuestadas reconocían haber consumido alcohol en alguna ocasión durante el embarazo.

Aunque la mayoría de las gestantes reducen el consumo durante el embarazo, un estudio a nivel mundial recoge para España una posible prevalencia del consumo de alcohol de un 15%. Pero los estudios procedentes de la recogida de muestras biológicas, que miden los metabolitos de alcohol en el cabello materno, muestran consumos superiores a los declarados en las encuestas. Según estos marcadores, sólo un 35% de las gestantes son abstemias durante todo el embarazo.

Pese a que la mayoría de las gestantes conocen el riesgo que supone el consumo de alcohol para el feto, un estudio realizado en España demuestra que 1 de cada 15 gestantes cree que existe algún nivel de consumo de alcohol sin riesgo. Este estudio también mostraba que la percepción del riesgo del consumo de alcohol en gestantes era baja y que era menor para la cerveza y el vino. Persiste la creencia de que sólo el alcohol fuerte y el consumo en grandes cantidades es perjudicial.