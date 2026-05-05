Alcudiamar recurrirá la sentencia del TSJIB y asegura que no gestiona ningún hotel

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria del puerto deportivo del Port d'Alcúdia, Alcudiamar, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que anula el uso hotelero de la instalación, ha asegurado que no gestiona ningún hotel y que el establecimiento hotelero al que se refiere la sentencia se encuentra en situación de baja temporal.

En un comunicado, la empresa ha señalado que explota los alojamientos públicos como servicio complementario dentro de un Centro Turístico Deportivo y que no se está explotando un hotel abierto al público general, sino alojamientos para navegantes vinculados a la actividad náutico-portuaria.

Alcudiamar ha indicado que el recurso interpuesto por el GOB tenía como pretensión principal la anulación de la ampliación de la concesión e impugnaba otros extremos de especial relevancia, entre ellos los proyectos aprobados y diversas cláusulas del título concesional, pretensiones que han sido desestimadas.

La sentencia mantiene la validez de la concesión de Alcudiamar, mantiene la ampliación del plazo concesional y rechaza la impugnación de los proyectos y del resto de actuaciones administrativas cuestionadas por el GOB.

Por tanto, para la empresa, el elemento esencial del litigio, la continuidad del título concesional y de la actividad portuaria, ha quedado confirmado por la Sala.

El único extremo en el que la sentencia estima parcialmente el recurso del GOB, han reiterado, se refiere a la mención al uso hotelero contenida en una de las cláusulas del acuerdo de ampliación concesional. Alcudiamar discrepa "respetuosamente" de ese pronunciamiento parcial, que no es firme y que será recurrido en este punto concreto.