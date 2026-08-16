Alerta máxima por incendios forestales este domingo en Baleares

Archivo - Un helicóptero sobrevuela la zona afectada por un incendio - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peligro por incendio forestal es máximo este domingo en Baleares, con la 'Alerta Foc 4' establecida por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El nivel 4 es el más elevado y está activo en prácticamente en todo el archipiélago, con excepción de los municipios menorquines de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran y Alaior, que están en 'Alerta Foc 2'.

En un mensaje en redes sociales, la Conselleria ha recordado que está prohibido hacer fuego en zona forestal y ha pedido precaución a la población.

La 'Alerta Foc 4' indica un riesgo meteorológico de incendio forestal muy alto o extremo, por lo que quedan suspendidas temporalmente todas las autorizaciones concedidas de crema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos silvícolas.

También está prohibido encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para hacerlo, así como la introducción y uso de material pirotécnico, excepto en terrenos urbanos a más de 500 metros de zona forestal.

Entre otras limitaciones, tampoco se puede tirar o abandonar objetos en combustión o cualquier tipo de material susceptible de originar un incendio.