Alertan de la construcción de un edificio en Son Espanyolet (Palma) sobre una casa tradicional del barrio

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de este martes haya dado el visto bueno a la construcción de un nuevo edificio en la calle Triana de Son Espanyolet sobre una casa tradicional, singular y representativa del barrio, y que había sido protegida por el Plan de Ordenación Detallada (POD).

La regidora ecosoberanista Neus Truyol ha lamentado que "es la misma historia de siempre, en la que PP destruye lo que hace de Palma una ciudad viva y con alma".

El POD, ha recordado MÉS, fijaba una protección ambiental tanto del barrio de Son Espanyolet como del resto de barrios tradicionales. Esta protección preservaba la fachada de este edificio de la calle Triana y evitaba su demolición.

"Con la normativa proteccionista aprobada la anterior legislatura los propietarios podían ampliar el edificio, pero tenían que mantener la fachada tradicional. El trabajo estaba hecho. Solo había que mantenerla y mejorarla. En cambio, el PP ha preferido hacer 'tabula rasa' y abrir la puerta a la especulación", ha afirmado Truyol.

Los ecosoberanistas han señalado directamente al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, como responsables de esta "política destructiva", insistiendo en que el caso de Son Espanyolet no es aislado.

Desde MÉS han recordado el caso del edificio racionalista de la calle 31 de diciembre. "El PP prefiere agradar a los promotores antes que defender lo que es de todos", ha apuntado Truyol.