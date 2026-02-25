Alertan de la pérdida de 70 agentes de la Guardia Civil en Baleares

Archivo - Agente de la Guardia Civil en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jucil ha alertado que Baleares ha perdido 70 agentes de la Guardia Civil tras la resolución de las 165 vacantes ofertadas a nivel nacional el pasado mes de diciembre.

La asociación profesional, en un comunicado, ha detallado que mientras 85 agentes han obtenido destino fuera del archipiélago, solo 15 nuevos efectivos se incorporarán a la Comandancia de Baleares.

Un tercio de este segundo grupo, ha apuntado, han llegado de forma "forzosa" y, por lo tanto, solo tienen la obligación de permanecer en el destino durante un año.

Este déficit de personal, ha advertido Jucil, coincide con un "preocupante" índice de criminalidad, un "constante" aumento demográfico, una "gran" presión turística y un fenómeno migratorio al alza.

"Resulta incomprensible que, ante parámetros que exigen un refuerzo de la seguridad, la realidad sea una pérdida constante de capital humano", ha subrayado la asociación.

El próximo mes de marzo, siempre según Jucil, se publicará un nuevo movimiento nacional en el que se estima que hasta 400 agentes de los 450 que quedarán libres de compromiso de permanencia antes de final de año optarán por marcharse de Baleares si no se presentan medidas "inmediatas y tangibles".

El principal motor de esta "fuga" de agentes, ha sostenido, es el "insaumible" coste de la vida en las Islas, principalmente por las dificultades de acceder a una vivienda.

La solución a esta realidad, ha defendido, pasa por una actualización del plus de insularidad que, "tras meses de anuncios confusos y promesas de un modelo exclusivo para Baleares", ha derivado una "falsa equiparación con Canarias".