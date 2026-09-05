Àlex Pitaluga se presenta a las primarias para ser candidato del PSOE al Consell d'Eivissa

El socialista Àlex Pitaluga - PSOE

EIVISSA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Àlex Pitaluga se presentará a las primarias del PSOE para ser el candidato a la presidencia del Consell d'Eivissa en las elecciones de 2027, según ha informado la Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) en un comunicado.

El socialista ha explicado que da este paso porque "no se resigna" ante la situación que vive la isla y cree necesario un cambio de rumbo en las políticas insulares. Así, ha puesto entre sus preocupaciones las dificultades de acceso a una vivienda y la saturación y presión sobre el territorio.

"Me preocupa que nuestros hijos se tengan que ir de Eivissa porque no pueden acceder a una vivienda. Me preocupa la deriva que en los últimos años ha tomado la isla", ha sostenido.

El futuro candidato ha defendido la necesidad de revisar el modelo turístico y de crecimiento de Eivissa y ha defendido que el turismo "no debe ser a costa de los ibicencos, sino a favor de la gente".

En este sentido, Pitaluga ha planteado que la actividad turística contribuya a disponer de mejores servicios públicos, educación y sanidad, y a facilitar el acceso a una vivienda.

También ha hecho un llamamiento a las personas que comparten esta preocupación por la situación en la isla y ha señalado que las elecciones pueden representar una oportunidad para modificar las políticas.

Pitaluga es desde 2023 diputado en el Parlament y ocupa la secretaría de Educación de la Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE).