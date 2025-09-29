Algunos retrasos en el aeropuerto de Palma en una jornada que se espera muy adversa en el arco mediterráneo

Archivo - Pasajeros observan las pantallas con los vuelos en un aeropuerto. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma registra a primera hora de este lunes algunos una decena de retrasos, principalmente en las salidas, en una jornada que se espera muy adversa en el arco mediterráneo.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, de momento Ibiza y Menorca no registran incidencias.

Enaire ha advertido de que la previsión meteorológica para este lunes es muy adversa en la zona del arco mediterráneo y ha recordado que se esperan fuertes tormentas y cumulonimbos que podrían ocasionar regulaciones de tráfico aéreo por seguridad.

El gestor aeroportuario recomienda seguir los consejos de seguridad de Protección Civil, extremando las precauciones y los desplazamientos.

Aena, por su parte, ha instado a los pasajeros a extremar la precaución en sus desplazamientos debido a los avisos rojos y naranjas activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en varias zonas del este peninsular.