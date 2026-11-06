Almeida apunta que Feijóo mirará los "espejos" de Baleares y Palma para "liderar la reconstrucción nacional"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un encuentro con alcaldes, y candidatos del PP de Baleares. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pronosticado que, cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asuma el gobierno y "lidere la reconstrucción nacional", unos de los "espejos" en los que se mirará serán los gobiernos de Baleares y Palma.

El representante de Consistorio madrileño ha lanzado esta predicción antes de participar en un acto en Palma para mostrar su apoyo a los candidatos del PP a las Cortes Generales por Baleares para las elecciones del 29 de noviembre, en el que han estado los alcaldes y distintos cargos baleares de la formación.

Almeida ha celebrado que sus compañeros de partido hayan contado con el para este acto de precampaña y para difundir el mensaje de la "necesidad de la reconstrucción nacional", al tiempo que ha alabado a los candidatos del PP.

De esta manera, ha planteado que estos parlamentarios serán los "protagonistas principales" para que "España vuelva a funcionar", ya que, a su juicio, es lo que está en juego en los próximos comicios, que España "vuelva a ser un país bien gestionado".

El dirigente del PP ha destacado el "gran gobierno" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que, en su opinión, habría demostrado que puede "gestionar la educación, la sanidad, la seguridad, luchar contra la ocupación y dar soluciones al problema de la vivienda". "No hay que resignarse a que los problemas no se pueden resolver, como hace el socialismo", ha defendido.

El primer edil de Madrid ha resaltado que los alcaldes cuando caminan por las ciudades "se fijan en cosas que otros no se fijan", como si la ciudad está limpia, bien conservada o si el transporte público funciona; y Palma ha sostenido que es una ciudad que "funciona" con unos "buenos servicios públicos".

"Palma tiene un alcalde y un equipo de gobierno que se preocupa del día a día de los ciudadanos. La ciudad es ejemplo y un modelo de gestión, igual que el Govern para cualquier gobierno de cualquier parte de España pero también para el Gobierno de España", ha señalado.

En ese sentido, ha subrayado que los españoles "no tienen que resignarse" a "no poder encontrar una vivienda, a no tener un salario digno, a no poder encontrar empleos cualificados, a los apagones, a tantas y tantas cosas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, he hecho que se tengan que resignar".

Almeida ha recalcado que los españoles quieren tener unos "buenos servicios públicos, a poder llegar en tren a cualquier sitio o en el caso de Baleares comunicaciones aéreas y poder poder acceder a una vivienda" y no como, desde su punto de vista, habría sucedido en los últimos ocho años.

Por eso, ha remarcado que en estas dos legislaturas ha habido un "parón" que invitaría "a la resignación y la desesperación" pero el PP le dice a los españoles que "no se resignen" porque "España funciona y va a funcionar otra vez".

ALCALDES BALEARES EN APOYO DE FEIJÓO

Su discurso se enlaza con el comunicado que han leído previamente, en otro acto de partido, los alcaldes y candidatos municipales del PP de Baleares, con el que han tratado de "escenificar su unidad y compromiso" con el proyecto de Feijo´o.

Los representantes municipales 'populares' han reivindicado la necesidad de contar con un Gobierno de Espan~a que "atienda las demandas de las islas" y "de´ respuesta a los principales problemas de los ciudadanos".

El portavoz del PP Baleares, Jaume Ferriol, ha destacado que los alcaldes son quienes están "ma´s cerca de los ciudadanos", los que "conocen de primera mano sus preocupaciones" y los que "sufren las consecuencias" de las decisiones que se toman en Madrid.

"El futuro de los municipios tambie´n se decide en Madrid y se necesita un Gobierno que escuche a Baleares, cumpla sus compromisos y de´ respuesta a las necesidades de los ciudadanos", ha advertido.

Durante el acto, los alcaldes y candidatos municipales han reafirmado su compromiso con una "poli´tica de proximidad", basada en "la gestio´n, la responsabilidad y el cumplimiento de la palabra dada". El manifiesto recoge ocho grandes prioridades, entre las que destacan el acceso a una vivienda asequible, la reduccio´n de impuestos, el refuerzo de la seguridad, la mejora de los servicios pu´blicos, el apoyo a los auto´nomos y al comercio local, las inversiones en el ciclo del agua y la lucha contra el intrusismo turi´stico.

Ferriol ha defendido que frente a un Gobierno de Sa´nchez que "no ha dado respuesta" a las necesidades de Baleares, el PP ofrece un proyecto que "ya demuestra su capacidad de gestio´n en los ayuntamientos y en el Govern".

Asimismo, ha subrayado que Baleares necesita una financiacio´n "justa", inversiones que "compensen la insularidad y un Gobierno de Espan~a que "deje de dar la espalda a sus reivindicaciones".

Los representantes municipales populares han expresado tambie´n su respaldo a los candidatos del PP Baleares al Congreso y al Senado, al señalar la importancia de contar con representantes que "conozcan la realidad de los municipios" y "defiendan los intereses de las islas en las instituciones nacionales".

"El PP quiere que la voz de sus pueblos y ciudades llegue con fuerza a Madrid. El pro´ximo 29 de noviembre hay una oportunidad de abrir una nueva etapa con Feijo´o al frente del Gobierno de Espan~a",