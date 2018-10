Alona Vinç gana el certamen de Diseño Gráfico de Art Jove

Publicado 22/10/2018 11:42:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'El instint més íntim' de Alona Vinç ha ganado el primer premio del certamen Art Jove de Diseño Gráfico, ha informado este lunes la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes en un comunicado.

En segundo lugar, han quedado ex aequo 'Explosió creativa' de Albert Tomàs Font y 'Les dimensions de l'art' de Byron Mateo. Por su parte, el proyecto 'Son Dureta nou' de Xavier Oliver ha obtenido el primer premio de Diseño de Interiores en la categoría de Proyectos de Futuro y, en segundo lugar, han sido seleccionados ex aequo 'Palau de Aiamans' de Toni Quetglas y 'Can Arbona' de Maria Estelrich.

'Dues peces i un sòcol' de Adrià Talens e Itziar Lafuente ha obtenido el primer premio de Diseño de Interiores en la categoría de Proyectos Realizados y, en segundo lugar ex aequo, han sido premiados 'Hotel Palas Atenea' de Adriana Sans y 'Casa Plecs' de Aina Bigorra y Erick Herrera.

La final del certamen Art Jove de Diseño Gráfico y de Interiores se celebró este viernes en el centro cultural Casa Planas, en Palma, donde asistió el director general de Deportes y Juventud, Carles Gonyalons.

Los 17 finalistas del Certamen Art Jove de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores dispusieron de un máximo de cinco minutos cada uno para explicar su proyecto al jurado y al resto de concursantes. Todos los proyectos se pueden ver todavía hasta este sábado en la exposición abierta al público en Casa Planas.

En la categoría de Diseño de Interiores, el jurado ha estado presidido por Juan Antonio Gálvez Calderón, director del EDIB; como secretaria Natalia Rabassa Ladrón, coordinadora del área de Art Jove, y los vocales Antoni Torrandell Cabanellas, arquitecto y profesor de Diseño de Interiores del EASD; Inés Portell Cardell y Jaume Juan Calvo, ambos diseñadores de interiores.

El jurado del certamen en la categoría de Diseño Gráfico ha estado presidido por Antonio Rigo Grau, coordinador del departamento de Diseño Gráfico del EDIB; como secretaria Natàlia Rabassa Ladrón, coordinadora del área de Art Jove y como vocales Clara Català Bernabé, coordinadora del departamento de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte Superior y de Diseño de Baleares; Maria Magdalena Huguet Ballester, periodista, y Toni Camps Duran, periodista, diseñador gráfico y desarrollador de webs.