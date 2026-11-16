Alquiler exprés en Baleares: el 20% de las viviendas duran menos de un día anunciadas

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 20% de las viviendas alquiladas en Baleares durante el tercer trimestre de 2026 pasaron menos de un día anunciadas en el mercado, según un estudio publicado este lunes por Idealista.

La cifra, ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, se rebaja al 15% en el caso de Palma.

En el conjunto de España, la cifra de alquileres exprés se sitúa en el 16%, con Guipúzcoa (44%) y Barcelona (35%) a la cabeza. Les siguen Navarra y Girona (28%), Álava, Lleida y Tarragona (26%), Vizcaya (23%), Zaragoza (22%) y Guadalajara (21%).

Por el contrario, Segovia es la provincia con menor alquiler exprés (3%), seguida de Teruel (6%), Ávila (7%), y Cáceres y Salamanca (8%).

Por capitales de provincia, Ceuta lidera la clasifcación con el 50% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de San Sebastián (37%) y Huesca (36%).

En los casos de Ceuta y Huesca, ha puntualizado Idealista, el hecho de ser mercados "muy pequeños" puede hacer que "un puñado" de operaciones "disparen" la estadística.

A continuación se sitúan Barcelona (35%), Lleida (32%), Vitoria (30%), Girona (28%), Pamplona (25%), Zaragoza (23%), Logroño, Toledo y Huelva (22%), Guadalajara, Palencia y Tarragona (21%) y A Coruña (20%).

Teruel es la única capital donde este fenómeno estadísticamente no existió durante el tercer trimestre, mientras que Segovia (4%), Ávila y Cuenca (5%) fueron las ciudades con menor incidencia.