Los alquileres en Baleares bajan un 2,8% desde agosto y se sitúan en 18,57 euros/m2, según Fotocasa

Archivo - Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de los alquileres en enero en Baleares se ha situado en los 18,57 euros por metro cuadrado, lo que supone un 2,8% menos que en agosto de 2025 cuando se marcó el máximo histórico de 19,10 euros/m2.

Estos son algunos de los datos que se extraen del Índice Inmobiliario del portal Fotocasa, en el que se refleja que once comunidades autónomas han comenzado el año con rebajas con respecto a sus precios máximos y las otras seis han registrado su máximo en este mismo mes de enero.

Por lo que se refiere a las ciudades, Palma también ha visto que los precios de las rentas se reducían un 2,6% en este mes enero con respecto al mes de octubre, al marcar 18,79 euros/m2 cuando tres meses atrás era de 19,29 euros/m2.

Por tanto, desde el portal inmobiliario han resaltado que el alquiler inicia el año en España con un escenario "a dos velocidades", lo que evidencia un comportamiento "heterogéneo" en la geografía nacional.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,27 euro/m2 al mes, con una subida interanual del +5,3%. No obstante, el dato actual se encuentra un -0,8% por debajo del máximo alcanzado en junio de 2025, lo que confirma una "ligera corrección" en el conjunto del mercado tras el pico registrado el pasado año.

"El precio del alquiler cambia de tendencia tras varios años de encarecimiento ininterrumpido. El año 2026 comienza con la confirmación de que el alquiler se modera y por tercera vez en ocho meses, el precio abandona las subidas de doble dígito que llevaba presentando casi cuatro años", ha subrayado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Para la analista, la variación del 5,3% apunta a una "posible estabilización progresiva" de los precios que avanzan ahora a dos velocidades. Esto se debería a que las comunidades con "mayor dinamismo económico" y una presión de demanda "históricamente elevada", que durante los últimos años habían liderado los incrementos, comienzan a mostrar "signos de desaceleración".

En paralelo, regiones tradicionalmente "menos tensionadas" registran "aumentos intensos", lo que refleja "un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios".