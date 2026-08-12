Los alquileres crecen en julio en Baleares un 0,3% interanual y se sitúan de media en los 1.500 euros

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Un cartel de 'Se Alquila' - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en Baleares ha experimentado en julio en Baleares un crecimiento del 0,3% en comparación con julio de 2025 y se sitúa, de media, en los 1.500 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados, según datos de Fotocasa.

"El mercado del alquiler en Baleares se consolida en cotas históricamente elevadas, situando el precio medio por encima de los 19 euros por metro cuadrado. Aunque la variación interanual muestra una relativa estabilización con un leve repunte del 0,3%, la realidad es que el coste de arrendar una vivienda tipo roza los 1.530 euros al mes. La condición de insularidad, sumada a una intensa demanda tanto local como internacional, mantiene la tensión en el archipiélago en niveles muy exigentes", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Por municipios, el orden de las ciudades con los precios de la vivienda de mayor a menor en el archipiélago es Eivissa con 1.866 euros al mes, Calvià con 1.854 euros al mes, Santa Eulària des Riu con 1.844 euros al mes, Sant Antoni de Portmany con 1.744 euros al mes, Palma con 1.529 euros al mes, Llucmajor con 1.418 euros al mes y Manacor con 1.210 euros al mes.