Unos 7.000 baleares podrían padecer Hepatitis C

Actualizado 26/02/2015 12:38:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 3.000 personas de Baleares están diagnosticadas de Hepatitis C, si bien las personas que podrían padecer la enfermedad en las islas llegan a unas 7.000 pese a no haber sido diagnosticadas, han indicado responsables de la Federación de Sanidad de CCOO con motivo de una jornada que se llevará a cabo este jueves a partir de las 18.00 horas bajo el título 'Problema de salud pública y azote del profesional sanitario'.

El secretario general de la Federación de Sanidad a nivel confederal, Antonio Cabrera, ha explicado que esta jornada abordará la vertiente de la salud pública de la enfermedad y cómo ésta afecta al trabajo del profesional sanitario. Además, ha denunciado que "el principal problema de la Hepatitis C es que no tenemos un censo oficial del Ministerio de Sanidad sobre el personal afectado, no sabemos cuantos hay, ni el grado de desarrollo de la enfermedad", ha lamentado.