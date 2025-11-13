Alrededor de un 60% de los hoteles de Baleares han comenzado las mediciones de carga de trabajo de las camareras de piso

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Socia, Catalina Cabrer, preside la reunión de la Mesa Técnica de Hostelería. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un 60% de los hoteles federados de Baleares habrían iniciado las mediciones de carga de trabajo de las camareras de piso, aunque los hoteleros resaltan que todavía no se puede extraer "un resultado global" de ellos.

Esta es una conclusiones que se han extraído de la Mesa Técnica de Hostelería que se ha celebrado este jueves en la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en la que ha participado la titular del ramo, Catalina Cabrer, junto con representantes sindicales y de la patronal hotelera.

Cabrer ha considerado que este dato traslada un "mensaje positivo" porque demuestra un grado de cumplimiento "bastante elevado" y ha puesto el ejemplo de los establecimientos agrupados en la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), en el un 57% de ellos han finalizado o están en proceso de finalizar los informes.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares, José García Relucio, ha compartido que se ha "avanzado mucho" y ha apuntado que también le gustaría que esta medición de cargas de trabajo se extendiera a las trabajadoras del alquiler vacacional.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha subrayado que ahora se trabajará para que la "compleja metodología" que se ha desarrollado para la medición, se pueda adaptar a cada establecimiento para que se pueda alcanzar el 100% de los hoteles.