Alrededor de un millar de médicos recorren las calles de Palma para reclamar un Estatuto Marco propio

Cabecera de la manifestación del Simebal por la retirada del Estatuto Marco. - EUROPA PRESS

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos mil médicos han participado este jueves en la manifestación que ha discurrido por el centro de Palma, convocada en el marco de la segunda semana de huelga que han secundado los facultativos para reivindicar la retirada del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y que se elabore uno específico de su profesión.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha organizado esta protesta que ha salido de la sede Colegio de Médicos de Baleares (Comib), ha seguido por el paseo Mallorca, la calle Jaume III, el paseo del Born y ha acabado frente a la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante la marcha se han escuchado consignas como "hora trabajada, hora cotizada", "no queremos un aplauso", "sin médicos, no hay sanidad" o "este estatuto, lo vamos a parar", además de exigir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Antes de empezar la movilización, el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y de Simebal, Miguel Lázaro, ha indicado que la huelga se debe a que la tramitación del Estatuto Marco ya se encuentra en el Consejo de Ministros, después de que García "rompiera las negociaciones en diciembre".

De este modo, ha pedido al Gobierno central que "sea responsable" y "escuche el clamor" de los sindicatos y los colegios médicos para que se siente a negociar, ya que ha avanzado que la huelga de parará cuando haya una "negociación real".