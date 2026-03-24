Alumnas de la ESO de Eivissa reciben el premio como finalistas en Baleares de un concurso de tecnología

Alumnas de la ESO de Eivissa reciben el premio de la fundacion Bit por ser las finalistas en Baleares del concurso 'Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible'. - GOIB

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnas del CC Santíssima Trinitat en Eivissa han recibido este martes un premio de la Fundación Bit por ser las finalistas en Baleares en la octava edición del concurso 'Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible', que organiza la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

Según ha anunciado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, las alumnas del centro de Sant Antoni de Portmany han sido las ganadoras en las Islas con el proyecto 'Medtri.IA', un dispositivo electrónico para recibir ayuda médica, por el que han recibido tres dispositivos tecnológicos.

En este certamen, celebrado el pasado mes de noviembre, participaron alumnos del IES Madina Mayurqa de Palma, de La Salle de Maó, de Sant Francesc d'Assís en Ferreries y el CC Santíssima Trinitat.

Una de las actividades fue el taller de objetivos de desarrollo sostenible (ODS), donde los estudiantes elaboraron un vídeo de tres minutos proponiendo soluciones relacionadas con el tema de las salud y bienestar para garantizar una vida sana y promover el bienestar para personas de todas las edades.

Así, Ariadna Alcalde, Cloe Ricart y Soraya Bianca han sido las alumnas seleccionadas por el jurado de Sociedad Digital de la Fundación Bit y representarán a Baleares en la clausura del concurso 'Ciencia y tecnología en femenino' de APTE, que tendrá lugar el próximo 23 de abril en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El premio lo ha entregado el delegado territorial de la Fundación Bit en Eivissa, Daniel Juan, quien ha aprovechado para dar la enhorabuena a las premiadas y al colegio Santíssima Trinitat, y les ha deseado suerte en la final nacional.