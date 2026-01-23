Alumnos de 4º de ESO participan en la mesa redonda '11F: yo también quiero ser científica' con cuatro profesionales

Cuatro profesionales en la mesa redonda '11F: yo también quiero ser científica' - CAIB

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro profesionales del campo de la alimentación han celebrado este viernes la mesa redonda '11F: yo también quiero ser científica' dirigida al alumnado de 4º de ESO del CC La Miraculosa, con el objetivo de despertar el interés por la ciencia, especialmente en el caso de las niñas y adolescentes.

La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, y busca dar a conocer el día a día de diversas mujeres científicas de Baleares, según ha destacado la Conselleria de Educación y Universidades.

Con esta actividad, las profesionales han acercado la realidad del trabajo científico desde perspectivas diversas como la investigación, la sostenibilidad, la nutrición, la biotecnología, la innovación y la seguridad alimentaria.

La mesa redonda ha contado con Elena Baraza, investigadora especializada en sostenibilidad alimentaria y en estrategias para la reducción del desperdicio alimentario, con una trayectoria centrada en la mejora de los sistemas de producción y consumo responsables.

También ha participado la científica Esperança Dalmau, vinculada al estudio de los ecosistemas marinos y su relación con la alimentación sostenible, con una mirada integradora entre ciencia, medio ambiente y preservación de los recursos naturales.

Finalmente, han asistido Marta Albo, investigadora que trabaja sobre la influencia del clima y de los factores ambientales en los sitemas alimentarios, con especial atención a los retos que plantea el cambio climático; así como Victòria Serra, especialista en calidad y seguridad alimentaria, con experiencia en procesos de control, innovación y garantía de la seguridad de los alimentos.

La actividad se ha celebrado en el Teatre Principal y se ha retransmitido a través del canal de Youtube del CEP Ibsteam, de modo que han participado otros centros educativos.

Según ha señalado la Conselleria, el alumnado del CC La Miraculosa ha asistido presencialmente al ser el centro ganador de la pasada edición del concurso '11F: yo también quiero ser científica'.

Este acto se enmarca en las actividades de este concurso, que tiene el objetivo de fomentar las vocaciones científicas, visibilizar la contribución de las mujeres a la ciencia y ofrecer nuevos referentes femeninos, especialmente a las niñas, en ámbitos estratégicos para el futuro, como la alimentación sostenible.

Asimismo, el alumnado ha podido hacer preguntas a las cuatro profesionales durante la mesa redonda. Antes, se han publicado vídeos breves de presentación de las científicas participantes para facilitar el trabajo previo en el aula.

El concurso y las actividades asociadas cuentan con el patrocinio del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través del IBDona, en el marco de las actuaciones destinadas a promover la igualdad y prevenir las desigualdades de género desde el ámbito educativo.