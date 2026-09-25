Alumnos de Formación Profesional de Inca aprenderán a usar drones en una planta fotovoltaica en funcionamiento de Endesa - ENDESA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa y el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Pau Casesnoves de Inca han firmado un convenio de colaboración para acercar al alumnado del grado superior de Energías Renovables a una experiencia real en una planta fotovoltaica en funcionamiento, donde podrán aprender a utilizar drones aplicados a las tareas de inspección y mantenimiento.

La compañía eléctrica ha explicado este viernes en un comunicado que esta iniciativa se desarrollará en la planta solar de Biniatria, situada en el municipio de Alcúdia, y convertirá la infraestructura en un espacio de aprendizaje práctico donde los futuros profesionales del sector podrán aplicar conocimientos y tecnologías de vanguardia vinculadas a la transición energética.

El CIFP Pau Casesnoves forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la que ejerce como centro de referencia en el sector de las energías renovables. Esta distinción reconoce su capacidad para impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación especializada en un ámbito estratégico para la transición energética.

El acuerdo tiene como objetivo reforzar la formación práctica de los futuros técnicos especializados en energías renovables y acercarlos a las herramientas y metodologías que ya forman parte del día a día de las instalaciones de generación eléctrica. Así, los estudiantes podrán trabajar en un entorno profesional real y adquirir competencias técnicas avanzadas directamente relacionadas con las necesidades actuales del sector energético.

El alumnado realizará vuelos con drones equipados con cámaras termográficas y fotogramétricas sobre la planta fotovoltaica de Biniatria. Estas tecnologías permiten obtener imágenes y datos de gran precisión que facilitan el análisis del estado de la instalación y contribuyen a mejorar las tareas de operación y mantenimiento.

Los vuelos termográficos permitirán identificar posibles anomalías o puntos calientes en los paneles fotovoltaicos, mientras que la fotogrametría facilitará la generación de modelos topográficos y ortofotomosaicos de la planta. Estas herramientas son cada vez más utilizadas en la gestión de instalaciones renovables, ya que favorecen un mantenimiento "más eficiente, seguro y predictivo".

El proyecto permitirá obtener información útil para el mantenimiento preventivo de la instalación y demostrar la aplicabilidad real de las tecnologías de inspección aérea en entornos industriales. De esta forma, ha añadido Endesa, la iniciativa generará beneficios compartidos tanto para la formación de los estudiantes como para el impulso de la innovación en el ámbito de las energías renovables.