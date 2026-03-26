Alumnos del IES Manacor interpretan cinco piezas de microteatro en el centro de promoción de la autonomía personal

Alumnos del IES de Manacor interpretan cinco piezas de microteatro en el CPAP del municipio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de primero de la ESO del IES Manacor han interpretado este jueves cinco obras de microteatro frente a los usuarios del centro de promoción de la autonomía personal de la localidad (CPAP) para crear espacios de encuentro y participación entre diferentes generaciones.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los jóvenes de entre 12 y 23 años han interpretado cinco piezas, algunas típicas de la cultura popular mallorquina, frente a los usuarios del centro y a alumnos de otros cursos.

Como complemento a las actividades específicas dirigidas a fomentar un envejecimiento activo y saludable, el CPAP de Manacor también lleva a cabo otros talleres intergeneracionales, como el de 'Paraules en desús', que recupera expresiones y vocabulario tradicionales y fomenta el diálogo entre generaciones. Además, el centro participa en iniciativas intergeneracionales con otras escuelas, como Sant Vicenç de Paül de la Vileta de Palma.

En general, todos los centros de CPAP del IMAS llevan a cabo actividades que fomentan la vida en comunidad y el contacto social entre las personas usuarias, con el objetivo de potenciar sus capacidades físicas, cognitivas y emocionales, prevenir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo.

Las actividades intergeneracionales, como el microteatro, contribuyen también a estimular la creatividad, enriquecer las experiencias, reforzar los vínculos sociales y ofrecer momentos culturales y educativos para todas las generaciones participantes.

A la representación también ha asistido el conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, acompañado por la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró.

Durante la visita, el conseller insular ha destacado que "estas experiencias permiten que se creen vínculos reales entre generaciones y que jóvenes y personas mayores enriquezcan sus vivencias mutuamente".

Por su parte, la directora insular ha añadido que "los CPAP no solo ofrecen servicios de atención, sino que también son espacios de convivencia y participación". "Estos tipos de iniciativas estimulan las capacidades de las personas usuarias y refuerzan la vida comunitaria", ha señalado.