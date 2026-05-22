Los alumnos menorquines reciben los premios del concurso de dibujo y redacción del Parlament

MENORCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Multifuncional del Ayuntamiento de Es Mercadal ha acogido este viernes el acto de entrega de los premios a los ganadores de Menorca de la XXII edición del concurso de dibujo 'Un Parlament per a tothom' y de la XIX edición del concurso de expresión escrita 'Valors i Parlament', un acto que ha contado con la participación de unos 250 alumnos menorquines.

En esta edición organizada por el Parlament, con la colaboración de la Conselleria de Educación y Universidades, se han presentado 2.818 dibujos y 1.674 redacciones de 110 centros de todas las islas (77 de Mallorca, 13 de Menorca, 16 de Eivissa y cuatro de Formentera). La cifra de centros participantes es la más alta de toda la serie histórica, lo que confirma la buena aceptación de los concursos por parte de los centros escolares de Baleares.

En concreto en Menorca, se han presentado un total de 304 dibujos y 228 redacciones, de 13 centros, la cifra más elevada de los últimos años. Los galardonados han sido, en la categoría de redacción, Carla Marquès Mercadal, del colegio La Salle de Alaior, que ha ganado el primer premio, y Mar Domínguez Moncunill, del colegio Pintor Torrent de Ciutadella, que ha obtenido el segundo premio.

En la categoría de dibujo, el primer premio ha sido para Carla Díaz Méndez, del colegio Nostra Senyora de la Consolació de Ciutadella, mientras que el segundo premio ha recaído en Francesc Marquès Llorens, de colegio Castell de Santa Àgueda de Ferreries.

A la ceremonia, encabezada por el la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Coia Sugrañes, también han asistido Joan Palliser, alcalde del Ayuntamiento de Es Mercadal; Carmen Reynés, vicepresidenta primera y consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca; Alexandra Marqués, directora territorial de Educación en Menorca, y los diputados en el Parlament por la circunscripción de Menorca Sebastià Mesquida, Maite Torrent y Joana Gomila.

La secretaria primera de la Mesa del Parlament, Coia Sugrañes, ha expresado su gran satisfacción por la elevada participación de este año que ha considerado que reafirma que año tras año las escuelas y los alumnos se implican con más fuerza e ilusión en estas actividades que permiten conocer la labor que desarrolla la Cámara balear.