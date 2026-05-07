Alumnos de primaria y secundaria participan en la jornada de la UIB 'Ciència per a Tothom'

Jornada de la UIB 'Ciència per a Tothom' - CAIB

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) celebra este jueves y viernes la jornada 'Ciència per a Tothom', a la que han asistido alumnos de primaria y secundaria, así como el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

La jornada nace de la iniciativa del profesorado universitario con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes, según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa.

Durante la visita, el conseller ha recorrido los diferentes espacios para conocer los talleres y experimentos que se llevan a cabo, dirigidos y explicados por el profesorado y estudiantes universitarios.

En esta edición, Ibsteam ha participado con un programa propio que ha dado protagonismo al alumnado que impulsa proyectos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Steam) en centros educativos, mediante exposiciones orales en las que han compartido procesos de investigación, experimentación y resultados con otros estudiantes.

Los alumnos del CC Es Liceu han sido seleccionados para presentar el proyecto 11F 'Yo también quiero ser científica', por su impulso a las vocaciones científicas femeninas.

Igualmente, alumnos del IES Balàfia, de Eivissa, han presentado su proyecto ganador en el Desafío CanSat, mientras que estudiantes del Colegio Pius XII, centro ganador en Baleares de la iniciativa Detectives del Clima, han expuesto su análisis de fenómenos ambientales.

Por último, alumnado de diferentes centros participantes en XarMet ha mostrado los procesos y resultados obtenidos a partir de las estaciones meteorológicas instaladas en sus centros.

Las jornadas incluyen una amplia oferta de experimentos, demostraciones y actividades participativas, todas ellas gratuitas, con el objetivo de hacer la ciencia accesible y atractiva a toda la sociedad.