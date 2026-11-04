Amanda Fernández, sobre Óscar Puente: "Pocas veces hemos visto una dimisión tan coherente"

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández. - EUROPA PRESS
PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha considerado que "pocas veces" ha habido en España una dimisión "tan bien explicada y con tanta coherencia" como la de este martes, por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
La socialista, en declaraciones a los medios, ha señalado que Puente ha dimitido "por responsabilidad, por dignidad política y porque las familias de las víctimas se lo merecen", en alusión al accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles.
Fernández ha rechazado que su dimisión haya sido una decisión política debido a los comicios del 29 de noviembre. "Yo no creo que sea por unas elecciones", ha destacado.
Asimismo, ha indicado que, antes de dejar su cargo, Puente había estado en el puesto de mando gestionando la situación del accidente. También había aprobado ayudas para las familias de las 69 víctimas mortales del siniestro.
Preguntada sobre por qué su dimisión no se produjo antes, Fernández ha indicado que Puente "no quería dejar el barco en un momento crítico", sino que quería "hacer todo el trabajo de servicio público, que es lo que realmente debe mover la política".