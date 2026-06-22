La ambulancia de soporte vital básico de Felanitx estará operativa las 24 horas en verano

El director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y la alcaldesa de Felanitx, entre otros, con la ambulancia de apoyo vital básico del municipio. - CAIB

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ambulancia de soporte vital básico de Felanitx ha empezado a funcionar durante las 24 horas del día desde el lunes pasado con el fin de ampliar la atención de las emergencias sanitarias del Sector Sanitario de Llevant.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, hasta ahora, este servicio estaba operativo durante 12 horas (de 08.00 a 20.00 horas) de lunes a domingo, pero ahora se ha ampliado como refuerzo de cara al aumento de la población flotante.

El dispositivo está formado por un enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias, y la base de la ambulancia estará en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Felanitx dentro del recinto del polideportivo municipal.

Con esta ampliación de horario, el Servicio de Salud de Baleares da respuesta a la demanda de ampliar la dotación del SAMU 061 a los municipios de la comarca de Llevant de Mallorca -especialmente a la urbanización Cales de Mallorca-, lo que permitirá atender el incremento de la actividad relativa a la atención de las emergencias que se produce cada verano, sobre todo debido a la afluencia masiva de turistas.