La ampliación del IES Marc Ferrer, en Formentera, estará finalizada para el próximo curso escolar

FORMENTERA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación del IES Marc Ferrer de Formentera estarán finalizadas para el próximo curso escolar.

Así lo ha señalado este miércoles el conseller de Educación, Antoni Vera, en una visita a las obras, cuyo presupuesto asciende a dos millones de euros.

Según ha informado la Conselleria, los trabajos avanzan a buen ritmo y está previsto que finalicen antes del inicio del próximo curso escolar.

Durante la visita, Vera ha estado acompañado por técnicos de la Conselleria y por responsables del centro, y ha podido conocer de cerca la evolución del proyecto.

La ampliación, con un presupuesto de adjudicación de 1,98 millones de euros, prevé la creación de ocho nuevos espacios docentes: seis aulas y dos talleres. Este nuevo volumen se ubica en el ala este de la primera planta e incorpora una nueva escalera y un ascensor que mejorarán la accesibilidad y la conexión interna de todo el edificio.

Con esta actuación, la Conselleria da respuesta a las necesidades crecientes de la comunidad educativa de Formentera y mejora de forma significativa la distribución de los espacios del centro, garantizando condiciones óptimas para el aprendizaje, han señalado.

Asimismo, la ampliación permitirá también retirar las dos aulas modulares que actualmente dan servicio al instituto. De hecho, a medida que avanzan las obras, el centro ya ha podido recuperar el uso de las ocho aulas que habían quedado inhabilitadas durante los trabajos de ampliación.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 12 meses y se enmarca dentro de la acción 'Islas en Transformación', una iniciativa estratégica del Govern destinada a renovar y reforzar las infraestructuras públicas, con especial atención a las educativas.

Antes de la visita a las obras, el conseller se ha reunido con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y con miembros de los equipos directivos de los centros de educación infantil y primaria del Pilar, Sant Ferran de ses Roques y Mestre Lluís Andreu, de Sant Francesc.

Durante el encuentro, el conseller se ha interesado por las necesidades de los centros y se han evaluado las acciones de mejora de los edificios educativos.