Amplio dispositivo de la Guardia Civil durante la Dana y los cierres de discotecas en Ibiza

Operativo de la Guardia Civil en Ibiza de refuerzo a la Dana y closing parties - GUARDIA CIVIL

IBIZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico desplegó un amplio dispositivo de emergencia para hacer frente a las intensas lluvias y sus consecuencias sobre la red viaria con motivo de la Dana Alice y el desarrollo de las 'closing parties' en Ibiza.

Según ha explicado este jueves el Instituto Armado, los esfuerzos se centraron en evitar la circulación en vías anegadas, estableciendo desvíos alternativos que permitieron mantener la seguridad de los usuarios en todo momento.

La actuación de los agentes, según la Guardia Civil, fue clave para minimizar los riesgos derivados de las condiciones extremas y el mal estado de las carreteras. A esta situación se sumó la celebración de las tradicionales fiestas de cierre de las discotecas ibicencas, lo que supuso un reto adicional para el dispositivo debido al elevado flujo de vehículos y al estado de las vías afectadas.

Durante las horas de mayor intensidad meteorológica, los agentes realizaron auxilios a ciudadanos atrapados en sus vehículos, procedieron a la señalización y corte de cuatro carreteras simultáneamente anegadas por la lluvia y llevaron a cabo una revisión exhaustiva de la red viaria. Además, se estableció un Plan Alternativo de Movilidad en coordinación con otros organismos e instituciones con el objetivo de mantener la fluidez del tráfico, especialmente en los accesos al aeropuerto de Ibiza, garantizando así la conectividad aérea de la Isla.

En el marco de estos dispositivos de vigilancia y control, se realizaron pruebas de alcoholemia y detección de drogas con el fin de incrementar la presencia policial en las carreteras y prevenir siniestros viales.

Así, se detectaron numerosas infracciones administrativas por conducir con tasas de alcohol superiores a las permitidas, así como infracciones administrativas por conducir con presencia de estupefacientes en el organismo además de infracciones administrativas con incidencia directa en la seguridad vial.

Este operativo fue reforzado con efectivos procedentes de Mallorca y Menorca.