Ana Rosa Abejón presenta su candidatura a las primarias de Podemos al Parlament - PODEMOS

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ana Rosa Abejón ha anunciado este miércoles su candidatura a las primarias de Podemos para encabezar la lista de la formación al Parlament balear en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2026.

Según ha informado el partido, su propuesta parte de la idea de que Baleares no puede seguir gobernada "en beneficio de unos pocos mientras cada vez más familias tienen dificultades para acceder a una vivienda, llegar a final de mes o construir un proyecto de vida".

Así, la vivienda, el decrecimiento turístico, el refuerzo de los servicios públicos y las políticas de cuidados serán algunos de los principales ejes de su propuesta. Abejón defiende un "cambio de rumbo" frente a las políticas que han convertido las Islas en un territorio cada vez "más caro, masificado y expulsor de su propia población".

Según su opinión, vivir en Baleares es cada vez más difícil por lo que es necesario no resignarse. "Doy este paso como una ciudadana que vive y comparte los problemas cotidianos de muchas familias", ha dicho.

Abejón es intérprete de lengua de signos y ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a la defensa de los derechos de las personas sordas y sordociegas y a la eliminación de las barreras de comunicación. Desde su profesión ha acompañado durante años luchas y movimientos sociales de Baleares, contribuyendo a hacer accesibles sus espacios y reivindicaciones.

Militante de Podemos desde los primeros años de la formación, actualmente es secretaria de Feminismos y LGTBI+ de Podemos en Baleares.

ACCESO A LA VIVIENDA

La candidata ha situado el acceso a la vivienda como una de las principales emergencias sociales y políticas de la comunidad. "Antes, la gente luchaba para que sus hijos pudieran acceder a estudios superiores. Ahora lucha simplemente por tener un techo", ha lamentado.

Abejón ha defendido intervenir frente a la especulación y recuperar la vivienda como un derecho ya que no se puede permitir "que el derecho a una vivienda digna continúe siendo el negocio de unos pocos". Así, plantea impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna, ampliar el parque público, proteger a las familias trabajadoras y limitar las dinámicas especulativas que expulsan a la población de sus barrios y municipios.

"Durante muchos años nos han repetido que el turismo nos da de comer. Pero la realidad es que hay miles de personas que trabajan en este sector y, a pesar de ello, no pueden permitirse vivir en las Islas", ha destacado.

Según defiende, la vivienda y la masificación turística son "dos caras de la misma moneda", por lo que propone poner límites al crecimiento turístico, avanzar hacia el decrecimiento y cambiar las prioridades de las instituciones. "No podemos seguir ampliando un modelo que genera beneficios para unos pocos mientras precariza a quienes trabajan en él y expulsa a quienes viven aquí", ha añadido.

Abejón considera que el cambio de modelo debe ir acompañado de un refuerzo de los servicios públicos y de las políticas de cuidados ya que, defiende, "no habrá derecho a la vivienda ni igualdad real si las familias tienen que resolver en solitario la atención a los niños, las personas mayores o quienes necesitan apoyo".

En este sentido, apuesta por situar la vida cotidiana en el centro de la acción política y por construir una comunidad donde trabajar no implique renunciar a vivir, cuidar o tener tiempo.

Abejón ha remarcado que su candidatura pretende abrir una alternativa política para quienes no aceptan que las Islas se conviertan en un territorio reservado a quienes pueden pagar sus precios.

"Doy este paso porque no me quiero resignar. Creo que somos muchas las que queremos unas Islas donde poder vivir, cuidar y construir un futuro, y creo que es hora de que nos impliquemos para hacerlas posibles", ha concluido.