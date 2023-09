Añadir en los presupuestos autonómicos un informe de impacto familiar, a debate en el próximo pleno del Parlament

También se tratará una proposición no de ley para incrementar la dotación económica para Menorca Reserva de Biosfera

Prohens no podrá asistir al Pleno, por su viaje a Arabia Saudí por la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimonio mundial de Unesco



Añadir en los presupuestos autonómicos un informe de impacto familiar y aumentar la dotación económica para Menorca Reserva de Biosfera son algunos de los temas a debatir en el pleno del Parlament del próximo martes, 19 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, al que no podrá asistir, por su viaje a Arabia Saudí por la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimonio mundial de Unesco, la presidenta del Govern, Margalida Prohens.

Así, por un lado, el Parlament debatirá en el próximo pleno una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Vox relativa a informes de impacto familiar en los proyectos de ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Y, por otro, una PNL de Més per Menorca para que se incremente la dotación de la Ley Menorca Reserva de Biosfera. Además, durante la sesión también habrá una interpelación en materia de vivienda del Grupo Parlamentario Mixto.

En concreto, el próximo Pleno comenzará a las 10.00 horas con las preguntas de control de los grupos parlamentarios al Govern, que versarán sobre los acuerdos entre PP y Vox, salud mental en Menorca, turismo de excesos, cambio climático, expedientes pendientes por resolver después del traspaso de Costas, el fondo de inversión AEW Invest y la bonificación del 100% de las herencias, entre otros.

Seguidamente, Més per Menorca interpelará al Govern en relación con su política general en materia de vivienda. Cabe destacar que el portavoz de la formación, Josep Castells, ha explicado esta semana, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que con dicha interpelación esperan conocer "qué se espera conseguir" con el decreto habitacional y "el plazo en el que se llevará a cabo".

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha criticado la gestión que el Govern hace en materia de vivienda y familias. En concreto, ha lamentado que no quiera "usar el mecanismo de la Ley de Vivienda que permitirá parar la subida de precios del alquiler" y que "legisla y adopta medidas que favorecerán, por ejemplo, a empresas, y no está ayudando a las familias".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado también que el Govern "ha asumido los postulados más xenófobos y antipersonas de Vox", mostrando su preocupación por el apartado del acuerdo entre PP y Vox que, según los ecosoberanistas, señala que "no se darán ayudas de carácter social a personas que estén en una situación administrativa irregular". Para Apesteguia, esto es "una indecencia ideológica y moral".

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, también se ha sumado a las críticas del resto de fuerzas de la oposición porque el Govern "no arranca" y "ejerce un autoritarismo espectacular" así como "incumple su programa electoral". Negueruela ha asegurado que el Govern "no tiene medidas, no sabe cómo hacerlo y no tiene equipos", puesto que "nadie quiere trabajar con ellos".

El PP, a través de su portavoz adjunta, Marga Durán, ha respondido esta semana que la oposición "todavía sigue en shock" y que "lo único que hizo --en el pleno de este martes-- fue retraer cuestiones que venían de su propia herencia". "La oposición no puede seguir actuando como si no hubiera gobernado durante los últimos ocho años porque la herencia recibida, los problemas que el Govern tiene que solucionar, son fruto de las políticas fracasadas de la izquierda", ha incidido.

Al final del pleno se debatirán las dos proposiciones no de ley, presentadas por el Grupo Parlamentario Vox y por Més per Menorca.

Esta última formación presentará una PNL para que se incremente la dotación de la Ley Menorca Reserva de Biosfera.

En este sentido, Castells ha recordado esta semana que en la legislatura pasada "el PP criticaba que la dotación económica era insuficiente" y, por ello, esperan que el Parlament apruebe el incremento con el voto favorable del PP.

PROHENS, DE VIAJE A ARABIA SAUDÍ, NO PODRÁ ASISTIR AL PLENO

El próximo pleno del Parlament estará asimismo marcado por la ausencia de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, quien no podrá asistir al mismo por su viaje la próxima semana a Riad.

Prohens, viajará a Arabia Saudí con motivo de la presentación de la candidatura de Menorca Talaiòtica para ser declarada patrimonio mundial de la Unesco.

Debido a este viaje, Prohens no podrá asistir al pleno del Parlament del próximo martes, algo que el Govern ya ha notificado formalmente a la Cámara.

La candidatura Menorca Talayótica se divide en nueve áreas territoriales (cerca del 5 por ciento del territorio de la isla) que engloban 280 yacimientos de época prehistórica, donde se pueden contemplar los vestigios más importantes de esta cultura.